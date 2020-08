Lulu Santos critica tratamento da mídia sobre sua sexualidade

O relacionamento homossexual de Lulu Santos veio à tona em julho de 2018, quando Clebson Teixeira mostrou um romântico passeio de helicóptero dos dois. O cantor, em entrevista ao Altas Horas deste sábado (15), relembrou esse momento e fez críticas ao jeito que abordam sua sexualidade na imprensa.

Em janeiro de 2019, meses depois do marcante episódio, Lulu foi pedido em casamento, no meio de um show. “Transbordou [afeto]. Foi mais uma surpresa para mim do que para qualquer pessoa que estava ali”, afirmou o artista, contando que achou uma iniciativa muito corajosa.

O cantor exaltou a atitude de Clebson, inclusive dizendo que percebeu tal característica desde o princípio do namoro: “Teve uma coisa de coragem pessoal, do jeito dele de fazer as coisas, desde o começo quando ele quem postou a foto que nós estávamos juntos, que deflagrou toda a coisa”.

Lulu Santos, embora seja confiante, confessou que ficou receoso sobre o fato dele ser gay e criticou o tratamento da mídia sobre sua intimidade: “Fiquei morrendo de medo de chegar a hora daquela pergunta que só fazem para quem é gay. Eu nunca vi uma entrevista dizer assim: ‘Você é hetero?’. É uma curiosidade que é seletiva”.

“O fato daquilo não ter uma clareza… Hoje eu não tenho nada a temer, muito menos a esconder. Fui na onda, ao invés de fazer a onda acontecer… Eu surfei. Foi a melhor coisa”, continuou o intérprete — e compositor — de Toda Forma de Amor, exalando um ar de confiança e autoaceitação.

Mudando de assunto, o artista expôs seu ponto de vista sobre as questões da pandemia do novo coronavírus: “A pandemia é um desastre. É uma praga que se abateu sobre toda a humanidade. Se alguma coisa boa se advir disso, é a capacidade da humanidade de passar por cima”.