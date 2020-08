Lulu Santos se emociona com presente personalizado do marido

No fim de julho de 2018, Lulu Santos surpreendeu uma parcela de seus fãs ao assumir, pela primeira vez, um namoro homossexual. Desde então, o hitmaker tem demonstrado sua paixão por Clebson Teixeira, com quem casou — no civil — em abril de 2019.

Na terça-feira (25) o baiano intrigou seus seguidores ao fazer uma selfie com um novelo de lã e escrever o seguinte: “Eu não tô fazendo nada. Nem você também”. Um dia depois, o jovem surge com um cachecol preto e revela: “Dedinhos amassados, mas terminado! Esse foi de presente para o maridão”.

Lulu não deixou de comentar a foto que foi compartilhada no Instagram e demonstrou sua emoção pelo presente personalizado: “Muito obrigado meu amado, mais uma vez, você me tocou. Te amo mais e mais a cada dia”. Clebson respondeu com um emoji de coração.

Ivete Sangalo, que já trabalhou com o cantor como técnica do The Voice Brasil, deixou seu recadinho: “Gato delicia”. Um seguidor elogiou o cachecol: “Foi rápido, hein?! Parabéns, ficou muito lindo e fofinho como vocês”. Clebson Teixeira falou da reação do marido: “Adorou, entreguei e colocou no pescoço”.

O mais recente registro de Lulu Santos com o amado, foi quando os dois resolveram caminhar juntos e tirarem uma foto deitados no chão. O artista legendou: “Quando o sol da último dia ameaça se despedir… Neném & Eu”.

Confira: