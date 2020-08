Luxa destaca a necessidade de ser decisivo nos últimos 90 minutos da final

A primeira partida da final do Paulistão foi menos emocionante do que o esperado. As duas equipes tiveram poucas oportunidades e o jogo terminou em 0 a 0. Após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a partida, e projetou o próximo duelo, em que o Palmeiras terá um último jogo para decidir contra o Corinthians e levantar a taça.

“Sábado é outro jogo, decide a competição. Nós temos que preparar os jogadores para uma decisão que não vai ter mais jogo nenhum, tem 90 minutos mais os acréscimos para terminar. Então temos que estar bem preparados e recuperar os jogadores do desgaste físico que eles tiveram no jogo”.



Foto: Divulgação/Palmeiras

Com o empate, o Palmeiras segue sem vencer clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. O Verdão terá a vantagem de decidir o Campeonato Paulista em casa, no Allianz Parque. O último estadual conquistado pelo time foi em 2008, quando Luxa também era o treinador da equipe.