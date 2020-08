Luxa valoriza chances no primeiro tempo e congratula elenco por vaga na final

Vanderlei Luxemburgo ficou satisfeito com o triunfo por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, alcançado na noite deste domingo. No Allianz Parque, o técnico do Palmeiras valorizou as chances criadas no primeiro tempo e parabenizou o elenco pela classificação às finais do Campeonato Paulista.

Com Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires no meio de campo, o Palmeiras conseguiu construir boas oportunidades de gol durante a etapa inicial e contou com gol de Patrick para sair na frente. O goleiro Ivan, inspirado, evitou que a diferença fosse maior.

“Foi um jogo difícil. A Ponte Preta joga duro e marca forte, mas não é desleal. Sabíamos o que iríamos encontrar, mas não tivemos medo de jogar. Nós jogamos e, mesmo da maneira que entramos em campo, criamos diversas situações de poder fazer gols no primeiro tempo”, declarou Luxa.

Na etapa complementar, o Palmeiras teve novas oportunidades para marcar, entre elas um chute no travessão disparado por Gustavo Scarpa. A Ponte Preta, por sua vez passou a se expor mais para buscar o empate, mas o goleiro Weverton foi seguro sempre que exigido.

“Fiquei satisfeito e quero dar os parabéns aos jogadores, porque eles conquistaram uma vitória importante e chegamos à final. Agora, vamos nos preparar bem para dois jogos importantes contra um time forte e também de tradição. Temos que estar muito bem preparados”, sublinhou Luxa.

Na outra semifinal, em mais um jogo disputado neste domingo, o Corinthians avançou ao ganhar do Mirassol também por 1 a 0. Os dois clássicos decisivos pelo Campeonato Paulista serão disputados na quarta-feira e no sábado, o primeiro em Itaquera e o segundo, no Allianz Parque.