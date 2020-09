MadeiraMadeira atualiza quadro com novas vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.

A MadeiraMadeira, uma Startup de tecnologia, pioneira e líder no segmento de Home Center, com mais de 1,5 milhões de produtos ofertados no site, divulgou a abertura de novas vagas de emprego aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários, a empresa oferta vagas para a carreira técnica e carreira de gestão, em diversas localidades, veja abaixo:

OPORTUNIDADES LOCALIDADES Agente Técnico Qualidade SR Juiz de Fora-MG Analista de Logística Jr. Curitiba-PR Analista de Logística Jr. Arapongas-PR Analista de Logística Jr. (T2) Curitiba-PR Analista de Logística Jr. (T3) Curitiba-PR Analista de Logística Rio de Janeiro-RJ Analista de Logística Sr. (T3) Curitiba-PR Analista de Marketing e Performance PL Curitiba-PR Analista de Marketing JR (Mídias Emergentes) Curitiba-PR Analista de Marketing JR (PPC Bing) Curitiba-PR Analista de Marketing JR (Redator) Curitiba-PR Analista de Marketing PL (Loyalty e Retenção) Curitiba-PR Analista de Marketing PL (Offline) Curitiba-PR Analista de Marketing PL (Redes Sociais) Curitiba-PR Analista de Qualidade de Transportes PL. São José do Rio Preto Analista de Qualidade de Transportes PL. São Paulo-SP Analista Google Shopping JR Curitiba-PR Analista Google Shopping PL Curitiba-PR Analista PPC Google JR Curitiba-PR Analista PPC Google PL Curitiba-PR Analista Qualidade Fornecedor Jr Monte Belo do Sul Assistente Comercial Curitiba-PR Assistente de Atendimento Curitiba-PR Assistente de Logística Arapongas-PR Assistente de Logística Monte Belo do Sul Assistente de Logística Rio de Janeiro-RJ Assistente de Logística Ubá Assistente de Suprimentos Curitiba-PR Auxiliar de Logística Rio de Janeiro-RJ Banco de Talentos – Vendedor Curitiba-PR Conferente Arapongas-PR Conferente Monte Belo do Sul Conferente Pinhais-PR Conferente Pinhalzinho Conferente Rio de Janeiro-RJ Conferente São José do Rio Preto Conferente Ubá Coordenador de Logística Arujá Coordenador de Logística Rio de Janeiro-RJ Coordenador de Logística São José do Rio Preto Desenvolvedor (a) Back End Curitiba-PR Desenvolvedor (a) Back End PL Curitiba-PR Desenvolvedor (a) Back End SR Curitiba-PR Desenvolvedor (a) Back End SR Curitiba-PR Desenvolvedor (a) Back End SR – Tech Lead Curitiba-PR Editor de Vídeo PL Curitiba-PR Especialista de PCP Bento Gonçalves-RS Especialista de planejamento comercial e merchandising Curitiba-PR Especialista Protheus Curitiba-PR Executive Assistant Curitiba-PR Front End Specialist Gerente de Operações de Logística São José do Rio Preto-SP Gerente de Operações Logística Belo Horizonte-MG Gerente de Operações Logísticas Itajaí-SC Gerente de Operações Logísticas Porto Alegre-RS Gerente de Transportes Curitiba-PR Jovem Aprendiz Curitiba-PR Líder de Logística Arapongas-PR Líder de Logística Rio de Janeiro-RJ Operador de Empilhadeira Arapongas-PR Performance Marketing Manager Curitiba-PR SR Back End – Tech Lead Curitiba-PR SR Front End – Tech Lead Curitiba-PR Supervisor de Atendimento Vitória-ES Supervisor de Logística Arapongas-PR Supervisor de Logística Betim-MG Supervisor de Logística Itajaí-SC Supervisor de Logística Porto Alegre-RS Supervisor de Logística São José do Rio Preto Venha fazer parte da tribo MM – Banco de Talentos Videomaker PL Curitiba-PR

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa MadeiraMadeira e envie sua currículo na vaga desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.