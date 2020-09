Mãe de Bruno Gissoni, Rodrigo e Felipe Simas posta foto dos filhos ainda crianças e encanta

A mãe de Rodrigo Simas, Felipe Simas e Bruno Gissoni, Ana Sang, compartilhou imagens super fofas dos famosos quando ainda eram crianças e derreteu o coração dos seus seguidores no Instagram. “#tbt dos meus amores! Bu Rod Fi“, disse na legenda.

Nos comentários, os seguidores celebraram as imagens. “Joaquim parece com o Tio Bu, Maria e Vicente são a cara do papai“, opinou uma moça. “Mami e filhos lindos!”, elogiou outra. “Três príncipes. Sou muito fã de todos“, confessou uma terceira.

Escalado para viver o músico Alejandro na segunda fase de Salve-se Quem Puder, um dos filhos de Ana, Rodrigo, foi obrigado a estudar música para entrar no personagem. Ele vai encarar mesmo esse desafio e cantar em cena.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a Globo pediu para que o ator ensaiasse algumas músicas e se preparasse bem para a missão de cantar em cena.

O famoso entrou para o elenco da trama da Daniel Ortiz no lugar de José Condessa, intérprete de Juan, que precisou deixar a novela para protagonizar um folhetim na TV Portuguesa. Simas vai fazer parte do triângulo amoroso junto com Luna (Juliana Paiva) e Téo (Felipe Simas), seu irmão na vida real.