Mãe de Luisa Sonza promove bota fora e coloca roupas à venda

Mãe de Luisa Sonza, Eliane Gerloff resolveu desfazer-se de suas roupas para seguir o que chamou de “processo de redescoberta” de seu estilo. Diversas peças da loira estarão à venda em uma loja virtual a preços que variam entre R$25,00 a R$120,00.

A influenciadora fitness comentou sua decisão no Instagram explicando seu atual momento de desapego: “Quem me acompanha sabe que estou em um processo de redescoberta do meu estilo, me desapegando de várias coisas. Neste processo, estou me desapegando também de algumas peças lindas de roupas e resolvi criar uma lojinha com preços baixíssimos”.

Somando mais de 138 mil seguidores, Eliane, de 46 anos, costuma compartilhar os looks e treinos nas redes sociais e agora, ao lado da filha, ingressa também na carreira de revendedora.

Recentemente, Eliane Geloff saiu em defesa da filha sobre os ataques que a cantora vem sofrendo por parte de internautas. Tudo aconteceu após Luisa Sonza lançar uma música com o cantor Vitão. Os seguidores da jovem, de 21 anos, iniciaram uma chuva de críticas.

As acusações de machismo que Sonza enfrenta se agravaram intensamente após a separação dela e de Whindersson Nunes, no mês de abril deste ano. Vitão passou a ser apontado como pivô do término.

“Ela só está fazendo o trabalho dela. Não consigo entender esse ódio constante. Geralmente, eu não me manifesto, porque Luísa é uma guerreira. Ela foi atacada desde a barriga da mãe dela. Eu sofri na pele o que é o machismo“, desabafou Eliane.

“Eu resolvi falar sobre isso porque eu recebi mensagens de várias pessoas me dizendo para interferir, dar conselhos, falar para a Luísa não se perder, questionando a educação que eu dei. Eu sou a pessoa mais realizada como mãe. Eu eduquei muito bem a minha filha. (…) Luísa não vai parar [de cantar]. Aceitem isso!“, concluiu.