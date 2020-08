Mãe de Nego do Borel vende quentinhas para sobreviver

Apesar de Nego do Borel ter uma boa condição de vida, o mesmo não se aplica a Roseli Viana, sua mãe. Segundo o jornal Extra, a moça precisou tomar uma atitude para conseguir sobreviver.

Em um grupo de Facebook para os moradores de Curicica, local onde mora, Viana divulgou que está vendendo quentinhas na região humilde do Rio de Janeiro.

Para quem não sabe, Nego não ajuda a mãe há cerca de quatro anos, período em que ela começou a namorar com o motoboy Alex Alves. De acordo com a publicação, o funkeiro é contra o relacionamento dos dois e não se conforma com o fato da familiar ter largado o padrasto para viver esse novo relacionamento.

Como forma de mostrar sua insatisfação, o artista cortou a mesada que dava para Roseli e também a obrigou a deixar as redes sociais. Desde que engatou o novo romance, a mãe do cantor deixou de morar no imóvel em que vivia com o filho e foi viver com o namorado em uma casa simples, em Curicica.

Quando resolveu morar com o namorado, Viana, que tem 44 anos, o ajudou na reforma da casa, atitude que deixou Nego do Borel ainda mais incomodado. Alex, que é um pouco mais velho que o funkeiro, trabalha como motoboy em frente a supermercado da comunidade onde conheceu a atual namorada.