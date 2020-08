Magazine Luiza compra empresas e entra no ramo de publicidade online

O Magazine Luiza divulgou nesta quinta-feira (06) a compra das empresas Unilogic Media Group e Canal Geek Internet, donas do veículo Canaltech. A rede varejista também incorporou a plataforma Inloco Media, unidade de negócios da Inloco Tecnologia da Informação. Em termos práticos, essas transações representam a entrada do Magazine Luiza no segmento de publicidade online.

A Plataforma Inloco Media tem como objetivo a comercialização de publicidade digital. Sua aquisição vai acelerar o crescimento do MagaluAds, serviço de anúncios da rede varejista, para beneficiar comerciantes e lojas parceiras, além da própria empresa com a divulgação de seus produtos.

Segundo o comunicado publicado na CVM, essa mudança vai combinar “a geração de conteúdo e audiência com a plataforma para comercialização de mídia digital”.