Maiara cai no choro ao cantar música romântica em live e Maraisa reage

Maiara e Maraisa realizaram recentemente mais uma live musical. Ao cantarem uma canção romântica, Maiara não resistiu e começou a chorar. Ela foi consolada pela irmã, que questionou: “Tá com saudade, irmã?“.

A dúvida surgiu em razão do recente término do romance de um ano entre ela e Fernando Zor. “Aquela que quer fingir que foi só um caso“, disse a nova solteira para justificar as lágrimas.

A artista tentou conter o choro, mas não conseguiu e afirmou que a emoção foi motivada pela própria música. “É que a letra é linda demais“, afirmou.

Cabe lembrar que, segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, apesar dos rumores que Maiara e Fernando tenham reatado, os sertanejos seguem separados. Após vazar algumas fotos dos dois pescando juntos, internautas se animaram pelo possível retorno do casal. Na ocasião, os cantores tentaram uma reaproximação, mas não conseguiram voltar com o romance.

De acordo com a publicação, a assessoria de Fernando confirmou que o músico e Maiara continuam separados.

Para quem não se lembra, Fernando anunciou no Instagram o fim do namoro com Maiara no dia 18 de julho. “‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida“, comentou.