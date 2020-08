Maiara e Fernando Zor voltam com o namoro pela sexta vez

Maiara e Fernando Zor reataram outra vez. Menos de um mês após revelarem que haviam dado um fim na relação, os sertanejos resolveram dar uma chance ao amor pela sexta vez.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, apesar de não ter contado a novidade nas redes sociais, o casal já está juntinho há alguns dias. Inclusive, eles estão curtindo momentos em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, na pousada Recanto dos Jaus.

Nesta quinta-feira (06), os cantores aproveitaram o dia de sol para pescar no Pantanal. Zor chegou a publicar uma foto com um peixe no seu perfil no Instagram. A parceira de Maraisa não postou nada sobre o passeio.

De acordo com a publicação, o retorno não é recente. No final de semana passado os pombinhos estavam juntos na casa de Bárbara Evans. Inclusive, ela comentou na foto do músico: “Amamos muito”, adicionando na sequência um emoji de coração vermelho e palmas.

Para quem não sabe, Fernando Zor anunciou no Instagram o fim do namoro com Maiara no dia 18 de julho. “‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida“, iniciou.

“E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando“, concluiu.