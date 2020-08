Maiara “joga” copo em Maraisa, que reage com comentário na web

Maiara se animou até demais enquanto fazia um show no estilo drive-in em São Paulo. A empolgação foi tanta que o resultado acabou sobrando para Maraisa, que dividia o palco com ela na hora.

Durante a música 10%, um dos maiores sucessos da dupla, Maiara balançou um copo que estava na mão com bastante líquido, e molhou a irmã. Não suficiente, a sertaneja ainda jogou o objeto para o alto e acertou a parceira de palco mais uma vez.

No Twitter, o vídeo rendeu vários likes e comentários se divertindo com o ocorrido. “‘Véi’, a Maiara ‘véi’, a Maraisa coitada [risos]. Eu vou rir desse vídeo até 2060“, escreveu uma internauta na rede social.

Ao ver a publicação, Maraisa, que ainda aparece se limpando durante a gravação feita da plateia, compartilhou o momento em sua página e disparou: “O tal do segunda voz sofre“.

O show das irmãs aconteceu no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo. As sertanejas cantaram os seus principais sucessos nesse “novo” modelo de apresentação, em que as pessoas ficam em seus carros durante o evento.

O tal do segunda voz sofre mininiii 😥 https://t.co/HDSNu3vZOJ — Marabrisa (@Maraisa) August 3, 2020