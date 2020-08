Maiara surpreende ao fazer desabafo e fãs cogitam indireta

Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, usou as redes sociais recentemente para exibir sua bela maquiagem, mas também para fazer um leve desabafo. Com os cabelos presos para trás e uma blusa de frio, a artista aproveitou para mandar um recado enigmático para os fãs.

“‘Um dia uma cigana leu a minha mão… Falou que o destino do meu coração… Daria muitas voltas… Mas ia encontrar você…’ Ô cigana desgramenta! Por que você me iludiu?“, escreveu Maiara, aproveitando a música da dupla Hugo Pena e Gabriel, Pra Sempre Vou Te Amar (Cigana).

Seguidores começaram logo a chuva de elogios e especulações. “Linda“, escreveram vários, enquanto outros apelaram para “Maravilhosa“. Teve quem tentasse dar uma força à cantora: “Vai encontrar um amor à sua altura“. Um outro brincou: “O mundo dá voltar, minha linda”.

Cabe lembrar que, segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, no último domingo (23), a cantora foi vista no campo de girassóis, em Holambra, São Paulo, onde o ex-namorado, Fernando Zor, fez show com Sorocaba.

Apesar de ter tentado se esconder de todo mundo em um canto do palco, a sertaneja não passou despercebida e foi flagrada mexendo no celular.

Confira: