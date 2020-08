Maiara surpreende com desabafo e agradece ao passado

Grata pelas coisas que já viveu, Maiara fez uma reflexão no seu perfil do Instagram e se mostrou grata ao passado. Com uma foto no palco, fazendo o que ama, a sertaneja desabafou.

“Engraçado… Eu sempre olhei pro futuro… Vivo muito bem o meu presente… E agradeço imensamente ao meu passado! Como minha vida é perfeita”, iniciou.

“Mas sabe porque ela é perfeita??? Porque tudo foi plano de Deus e não meu… Continue me usando Senhor! Ainda tenho muita coisa pra somar nessa Terra… Eu acredito! Boa noite! Amo vocês“, concluiu.

Vale lembrar que a vida de Maiara passou por mudanças há pouco mais de um mês, já que ela e Fernando Zor terminaram um relacionamento recentemente. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, os dois já reataram o namoro.

O anúncio do fim do romance, no mês passado, foi feito pelo sertanejo, que escreveu: “Como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para ressignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá“.