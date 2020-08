Maiara surpreende e vai escondida para live de Fernando Zor

Ao que tudo indica, a história de Maiara e Fernando Zor ainda não chegou ao fim. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, neste domingo (23), a cantora foi vista no campo de girassóis, em Holambra, São Paulo, onde o artista fez show com Sorocaba.

Apesar de ter tentado se esconder de todo mundo em um canto do palco, a sertaneja não passou despercebida e foi flagrada mexendo no celular.

Em outras imagens divulgadas pelo colunistas, a irmã de Maiara aparece sentada perto de uma mesa, que está com garrafas de vinho e água. Usando um casaco rosa, ela ficou conversando com uma outra moça.

Para quem não sabe, Fernando e Maiara, que vivem um relacionamento marcado por idas e vindas, terminaram pela última vez em julho. Na ocasião, o sertanejo anunciou o término no seu perfil do Instagram.

Tempos depois, em uma live, a cantora pediu para que as pessoas parassem de atacá-la. “Eu só vim aqui porque eu quero realmente que parem os ataques. A mim, às pessoas de que eu gosto, às mulheres do meu lado. Eu quero que pare. Porque machuca de verdade”, disse a artista, que foi às lágrimas.