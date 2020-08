Maisa posta vídeo inusitado com as primas dançando funk

Maisa Silva causou em um vídeo com as suas duas primas menores no TikTok e fez a alegria dos seguidores por conta da música que elas escolheram.

Nele, ela e Saiury começaram tentando fazer a coreografia da parte que diz: “Vamos combinar assim, só liga pra mim. Fala quando quer que eu digo que também te quero”.

Foi aí que a pequena Valentina se juntou às duas e a música seguiu: “Se tá dando certo não mexe pra dar errado. É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo”.

Os fãs, nos comentários, não se aguentaram e ficaram aos risos. “Agora ninguém segura, arrumou uma parceira para o TikTok”, brincou um.

“A Valentina correndo pra aparecer no vídeo KKKKK tudoo”, reagiu uma fã. “Eita que até a Maisa dança funk”, surpreendeu-se mais um.

Outros chegaram a dizer que Valentina é a cara da apresentadora quando era criança e sugeriram que ela assumisse o Bom Dia & Cia.

Vale lembrar que Maisa apresenta um programa nas tardes de sábado do SBT e na semana passada ela fez uma revelação sobre a sua relação com Cris Poli, que, por muitos anos, compartilhou seus aprendizados na versão brasileira de Supernanny.

Em seu programa exibido neste sábado (1º), a apresentadora revelou que a pedagoga foi a responsável por fazê-la largar a mamadeira.

“Eu tinha sete anos e ainda mamava na madeira. Muito tarde, né? A Cris conversou comigo e fez um acordo. Ela trocou minha mamadeira por um copinho da Hello Kitty porque eu era muito fã“, lembrou ela.

O momento aconteceu nos bastidores do SBT e, apesar da estratégia de Cris, a famosa revelou que desapegar do acessório foi um tanto quanto traumático. “Fiquei com muita saudade da minha mamadeira. Fiquei triste“, confessou Maisa.

Confira: