Maisa Silva confessa atitude da qual se arrependeu depois da pandemia

Maisa Silva confidenciou em entrevista recente que está revendo algumas atitudes pré-pandemia do coronavírus. Com saudade do namorado e dos amigos, a apresentadora afirmou que se arrepende de ter dado desculpas para não sair com eles.

“Estou morrendo de saudade dos meus amigos. Estou arrependida de todas as vezes [antes da pandemia] que inventei uma desculpa e não fui a algum rolê“, disse a contratada do SBT à revista Quem.

A jovem afirmou, ainda, que não tem visto o namorado, Nicholas Arashiro, para respeitar o distanciamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde. “Acho que estou mais conservadora. Muitos lugares já reabriram e eu ainda não fui“, afirmou.

“Agora, parece que fico esperando a semana todo pelo dia das gravações. Está me fazendo bem essa volta e também proporcionar entretenimento para quem fica em casa“, destacou Maisa sobre o retorno dos trabalhos na emissora de Silvio Santos.

Com 18 anos recém-completados, a também atriz já tem planos para quando as coisas voltarem ao normal. “Ganhei meu carro, mas não sei dirigir. Quando tudo isso acabar, quero ir a uma autoescola para ser mais independe e dar uma folga aos meus pais“.