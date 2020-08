Maisa surpreende ao mostrar cabelo quando acorda após transição

Após se submeter ao processo de transição capilar, Maisa Silva surpreendeu ao mostrar como costuma acordar com o cabelo cacheado, algo que não estava acostumada até alguns meses atrás.

“Vim mostrar como meu cabelo está acordando, meu famigerado ‘day after’. Lembro que um dia me indicaram no Twitter a touca de cetim ou seda ou travesseiro de seda, mas não tenho”, iniciou a famosa.

“Então, testei colocar uma meia-calça no cabelo um dia, mas ele acordou amassado”, disparou, revelando que passou a usar o método do “coque abacaxi”, que o faz acordar com perfeição.

“Fiz isso e senti que – tudo bem, desmanchou aqui e tal, aqui estava uma ondinha perfeita e tal. Alguns lugares que estão desmanchados, mas no geral, gostei do resultado”, revelou a famosa.

“Na maioria dos dias eu acordo bem pior do que isso, com o cabelo praticamente liso. Se eu não finalizar meu cabelo com cremes, ele acorda praticamente liso. Se eu prendo, então, acordo com a juba deste tamanho”, completou.

Vale lembrar que Bruna Marquezine ficou inspirada no cabelo da apresentadora e disparou: “Tá linda! O meu tá quase todo ‘limpinho’, prima”. Maisa respondeu elogiando também o visual da amiga.

“Que perfeitona de ondinhas, Bru. Doida pra ver você de cabelo natural no photoshoot bem bafo”, disse a apresentadora. O novo visual de Marquezine foi revelado pela própria atriz através do Stories do seu Instagram.

Os vídeos foram postados na madrugada deste domingo (26), e mostram a nova moda entre famosas, que é de deixar seus cabelos fora de química, e além de Maisa, a tendência foi aderida também por Iza.

Confira: