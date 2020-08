Maju Coutinho faz relato em tom de desabafo após noticiário

Maju Coutinho definiu bem o noticiário desta terça-feira (4). Após a apresentação do Jornal Hoje, a jornalista usou o Instagram para um desabafo após a sequência de informações pesadas em pouco mais de uma hora no ar. “Mais um dia, senhoras e senhores. E que dia”, resumiu a global.

“Explosão impressionante no Líbano; vídeo que mostra George Floyd já rendido, suplicando e mesmo assim tratado como barata por quem se diz humano e defensor da lei e da ordem; quem deveria cuidar do meio ambiente ignorando meta de redução de desmatamento. Que ano, gente!”, lamentou.

Entre os comentários, vários apontaram a reportagem sobre o vídeo que mostrou os últimos minutos de George Floyd como o mais chocante. “No meio da reportagem de George Floyd eu tirei, não aguentei ver tanta barbaridade!”, confessou uma internauta. “É muito triste. A humanidade deu muito errado”, afirmou.

“Sinceramente, quando mostram tudo o que passou George Floyd saio de perto. Me causa indignação e pavor. Coitado, que barbaridade”, emocionou outra. “Temos que orar por dias melhores”, recomendou uma terceira. “Esse ano tá difícil… Que Deus tenha misericórdia de nós…”, pediu mais uma fã de Maju Coutinho.

Ainda na edição do JH, vídeos mostraram uma explosão na região portuária de Beirute, capital do Líbano. As primeiras informações davam conta em muitos feridos. Comentarista internacional da Globo, Guga Chacra deu os detalhes do ocorrido, até aqui sem uma causa oficial.

Confira: