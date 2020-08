Maju Coutinho reage à acusação de Bolsonaro e esclarece situação no JH

Maju Coutinho decidiu se pronunciar a respeito da acusação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o Jornal Hoje, da Globo, ter mentido a respeito de notícia. Nesta terça-feira (15), a apresentadora esclareceu o que foi informado na edição de ontem (24).

“Ontem, o JH noticiou que durante o evento ‘Brasil vencendo a covid’ nem o presidente Jair Bolsonaro, nem nenhuma autoridade do governo, prestou solidariedade às vítimas. Mas uma médica da Bahia, a doutora Raissa Soares, que não faz parte do governo, pediu um minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive o presidente”, declarou a jornalista.

Nesta segunda, a âncora do telejornal afirmou que “nem Bolsonaro nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e aos familiares” em evento no Planalto. O encontro Brasil Vencendo a Covid teve a participação de médicos e foi justamente uma médica que falou sobre as perdas.

Porém, em rede social, o presidente publicou o vídeo de Maju Coutinho dando a informação e disparou: “A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito”.

Além disso, Bolsonaro postou um discurso da discurso da médica Raissa Soares, que pediu um minuto de silêncio às vítimas da covid-19.

Além do presidente da República, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL) e muitos bolsonaristas criticaram a âncora do JH e a Globo. Inclusive, muitos dos internautas subiram a hashtag “MajuMentirosa”.

Apos ser acusada de mentir por Bolsonaro, @majucoutinho se pronunciou no #JornalHoje de hoje pic.twitter.com/aP2I4mBgt9 — RD1 – . e Famosos (@rd1oficial) August 25, 2020