Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Quarta-Feira (05/08): Deco faz convite para Keyla

A Globo exibe nesta quarta-feira, 05/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Tina convoca as amigas para conversar sobre Lica e Bóris. Deco convida Keyla para jantar. Edgar sugere que Malu aproxime Luís de Clara, para neutralizar as desconfianças do rival. Luís alerta Marta sobre as intenções de Edgar.

Lica fica constrangida ao encontrar Bóris. Clara marca um encontro com Guto em sua casa. Anderson não dá atenção para a mensagem de Tina.

Fio pede que Ellen dedique mais tempo aos dois. K2 confessa a K1 que teme que Tato ainda goste de Keyla. Bóris oferece a Ellen uma bolsa de estudos no colégio Grupo.

