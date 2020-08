Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Segunda-Feira (17/08): Clara faz pedido a Malu

A Globo exibe nesta segunda-feira, 17/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Dóris pede que Tato convença Aldo a ir até a escola. Anderson teme que o presente de Samantha o afaste ainda mais de Tina. Clara e Lica confessam que sentem falta uma da outra. Todos elogiam o clipe da banda de Samantha e MB.

Lica vai para a casa de Ellen, e Keyla, Tina e Benê falam sobre as duas amigas. Roney coloca Benê e Guto para trabalhar na lanchonete, como parte do plano de perder o medo do público.

Anderson conversa com Samantha, observados por Juca e Jota. Clara pede que Malu deixe Lica em paz. Sem querer, Ellen veste a camisa de Lica e se espanta ao se ver com o uniforme do colégio Grupo.

