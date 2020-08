Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Segunda-Feira (24/08): Guto comemora decisão de Benê

A Globo exibe nesta segunda-feira, 22/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Marta se penaliza com o sofrimento de Clara. Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha Ellen a se preparar para a prova que marcará sua entrada no colégio Grupo.

Marta conversa com Malu sobre Clara. Malu retém o celular de Clara. Marta revela a situação de Clara a Luís, que interrompe sua viagem para socorrer a filha.

Dóris pede que Tato convoque Aldo para o evento, e o rapaz se preocupa. Mitsuko, Malu e Edgar alteram as regras sobre bolsas de estudo. Dóris e Bóris pedem para conversar com Ellen.

Malhação – Viva a Diferença

