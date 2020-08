Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Sexta-Feira (14/08): Samantha se irrita com Tina

A Globo exibe nesta sexta-feira, 14/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Samantha se irrita com Tina, e Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson tenta conversar com Tina. Bóris despista Malu. Keyla repreende o comportamento subversivo de Tato. Samantha flerta com Anderson.

Tato pede ajuda a Aldo, mas o pai expulsa o rapaz de sua casa. Tina e Keyla sentem ciúmes da proximidade entre Ellen e Lica, e Benê fica confusa.

Ana Maria conversa com Lica sobre seus sentimentos por Bóris. Lica pede para falar com Clara. Anderson recebe um presente de Samantha. Tato entrega a Dóris o documento com a falsa assinatura de Aldo.

Malhação – Viva a Diferença

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após o Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 17h55