Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Sexta-Feira (21/08): Roney se desentende com Josefina

A Globo exibe nesta sexta-feira, 21/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Clara afirma que não quer conversar com Lica sobre suas cicatrizes. Roney se desentende com Josefina por causa de Benê. Guto diz que gostou de cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta sobre como ajudar Clara.

Ellen explica a Nena e Das Dores que terá de fazer uma prova para entrar no colégio Grupo. Tina descobre que Anderson se apresentará com a banda de Samantha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga.

Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. Josefina incentiva Benê a vencer seu medo de se apresentar em público. Max procura Tina. Clara confessa a Marta que está com problemas.

Malhação – Viva a Diferença

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após o Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 17h55