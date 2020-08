Malhação – Viva a Diferença – Capítulo de Terça-Feira (04/08): Luís confronta Edgar

A Globo exibe nesta terça-feira, 04/08, mais um capítulo da novela Malhação – Viva a Diferença. Confira o resumo:

Benê e Guto reatam a amizade e as aulas de piano. Ellen aconselha Anderson sobre seu relacionamento com Tina. Dóris concorda que Bóris ofereça uma bolsa de estudos para Ellen no colégio Grupo, e ele comemora.

Tina confessa a Ellen que está mal por causa de Anderson. Tato sofre ao ver Deco com Tonico. Guto exige que Samantha respeite Benê. Keyla se incomoda ao ver Tato e K2 juntos. Lica e Ellen organizam a Balada Cultural. Luís confronta Edgar. Tina alerta Lica sobre Bóris.

Malhação – Viva a Diferença

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, após o Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 17h55