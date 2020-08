Malu Galli mostra o seu isolamento em hotel antes de retomar gravações

Malu Galli está se preparando para voltar a gravar Amor de Mãe. Por isso, a atriz cumpre o protocolo de segurança da Globo, e está em quarentena em um hotel no Rio de Janeiro.

Recentemente, a intérprete de Lídia, na novela das 21h, publicou uma foto em seu perfil no Instagram, na qual aparece diretamente do confinamento.

“Sabadão no quarto de hotel estudando e me preparando pra voltar a gravar Amor de Mãe! Lídia is back!”, escreveu ela, na legenda da publicação.

Malu Galli, cabe ressaltar, revelou que não teve seu contrato renovado pela Globo. A mudança em seu vínculo na emissora acontece após 13 anos de contrato fixo. Atualmente a artista está no ar nas reprises das novelas Totalmente Demais e Malhação: Viva A Diferença.

Vale lembrar que Regina Casé, uma das protagonistas da trama de Manuela Dias, foi a primeira a retornar aos estúdios de gravações, no último dia 10. A atriz interpreta uma mulher que teve seu filho roubado e que, mesmo com mais de 20 anos do acontecido, não desiste de um dia reencontrar o filho.