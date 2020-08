Maluma surpreende ao falar sobre notícia de briga com Neymar por causa de ex

Maluma decidiu encerrar, de uma vez por todas, os boatos de que teria brigado com Neymar por conta do relacionamento do craque com sua ex, a modelo Natalia Barulích. Segundo o cantor, o envolvimento dos dois não o afeta de nenhuma forma.

“Não sei se eles estão juntos, e eu não me importo. Todos fazem o que quiser da vida. Mas se eles estão namorando, por mim tudo bem, tá tudo certo“, garantiu o colombiano em entrevista para o programa ‘Lo Sé Todo’ de um canal do seu país.

O artista também fez questão de frisar que não há nenhuma rusga entre ele e o atacante brasileiro. “Não tenho problemas com ele, pelo menos até onde eu sei“, estabeleceu. Cabe lembrar que Maluma chegou a ser uma das atrações musicais do aniversário de Neymar em 2018.

Os boatos de envolvimento entre o atleta e Natalia começaram em outubro do ano passado, quando a coluna de Fábia Oliveira divulgou a notícia.

A hipótese foi levantada após a musa publicar fotos em seu Instagram nos camarotes do clube parisiense, onde Neymar joga. Ela também publicou cliques nas recentes partidas da Seleção Brasileira.

A proximidade de ambos também parece receber a aprovação de Rafaella Santos, irmã do jogador, e de Mauro Leitão, personal stylist do jogador. Ambos já começaram a seguir a modelo nas redes sociais.

Maluma rompió su silencio y contó qué está pasando con Neymar y reveló si es cierto que tiene un nuevo amor 💕 pic.twitter.com/Qk8ECPDtwf — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) August 21, 2020