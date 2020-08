Malvino Salvador chora no Encontro com mensagem da mãe e faz desabafo

Malvino Salvador não se controlou e chorou durante a sua participação no Encontro, da Globo, desta quinta-feira (20). O ator foi surpreendido pela mãe, Maria Amélia, que abriu o jogo sobre a ansiedade pela chegada do quarto neto.

“Você vai ser pai de um menino. Lembra que eu e você dissemos que seria um menino? E quando foi feito o chá revelação [do gênero do bebê] nós vibramos, não é? Eu desejo que ele venha com muita saúde, que seja muito feliz nessa vida. Se der, meu filho, quem sabe eu vou para o nascimento dele. Eu adoraria”, disparou a mãe do famoso.

Sem conseguir controlar a emoção, Malvino Salvador chorou e, então, falou sobre o filho, que será o primeiro menino. A previsão é de que ele venha ao mundo no dia 31 de dezembro.

“Espero que nasça um pouco depois, para não perder o réveillon aqui em casa”, brincou o global, que já é pai de três meninas.

Ainda no programa, o convidado falou sobre a expectativa: “Quando veio menino, a gente não estava pronto. Claro que eu fiquei muito feliz, até para mudar um pouco e ter uma experiência nova, de criar um menino. Vai ser muito legal, divertido. Se viesse menina seria muito bem-vinda também”.