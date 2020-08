Malvino Salvador critica ingenuidade de Quinzé em Fina Estampa: “Muito bobo”

A falta de esperteza de Quinzé não vem chamando apenas a atenção do público que acompanha a edição especial de Fina Estampa na Globo, mas também é alvo do inconformismo por parte do ator Malvino Salvador, que hoje se diverte com a ingenuidade de seu personagem na trama exibida originalmente em 2011.

Durante uma live transmitida pela revista Mais Novela no Instagram, o intérprete teve uma crise de riso ao lembrar que o filho de Griselda (Lília Cabral) foi enganado por várias mulheres, entre elas Teodora (Carolina Dieckmann), Deborah (Ana Carolina Dias) e uma loira misteriosa (interpretada por Fiorella Mattheis) contratada por Ferdinand (Carlos Machado), que conseguiu dopá-lo, como parte de um plano armado por Tereza Cristina (Christiane Torloni).

“Ele é sapateado, ele é muito bobo, acredita nelas, em todas elas, independente de [qualquer coisa]. Ele não consegue enxergar”, disse o ator, aos risos.

Malvino também se mostrou crítico quanto à sua atuação na trama de Aguinaldo Silva e reconheceu que evoluiu profissionalmente nos últimos 9 anos. “A minha experiência, tanto na TV quanto no teatro e no cinema, foi me dando bagagem. Eu tô num processo de aprendizado, mas eu aprendi fazendo“, ponderou o ator, citando a quantidade de gravações diárias como responsável por comprometer o seu desempenho na época.

Salvador não é o único ator que criticou o sua atuação ou algumas situações hoje consideradas ultrapassadas em Fina Estampa. Recentemente, Adriana Birolli, Lilia Cabral, Marco Pigossi, Eri Johnson e Luciana Paes também deram declarações fazendo críticas ao folhetim.