Mamma Bruschetta desabafa após travar batalha contra o câncer

Mamma Bruschetta foi questionada por um internauta sobre sua luta contra o câncer. Em remissão, a apresentadora de 70 anos evitou a palavra “cura” durante o seu comentário sobre o seu verdadeiro estado e destacou que a doença “é traiçoeira”.

“Você sabe que o câncer é uma doença meio traiçoeira. Embora eu não tenha mais nenhum nódulo, por enquanto, eu estou em remissão”, explicou. “Agora, curada, só em cinco ou seis anos a gente vai saber, porque tem que fazer todo o acompanhamento”, completou a funcionária do SBT.

Em janeiro, após as sessões finais de quimioterapia e radioterapia, Mamma foi internada para que os efeitos colaterais do tratamento fossem monitorados. Uma semana depois, ela recebeu alta e foi para casa. A volta ao SBT estava prevista, mas foi logo suspensa com a chegada da pandemia.

Na época, o representante da famosa destacou a situação vulnerável. “Com a alta, ela vai para casa e ficará em repouso para recuperar. Depois de dois meses serão feitos exames para verificar se o tumor foi extirpado”, comentou.

O dia da alta coincidiu com o Dia Nacional de Combate ao Câncer e Mamma Bruschetta aproveitou para um agradecimento pelo trabalho dos médicos. “Obrigada aos maravilhosos médicos e profissionais da saúde que me ajudam a combater o câncer. A todos os meus seguidores e amigos também por me incentivar a tornar essa passagem mais leve! Dia do combate ao câncer!”, declarou.

Confira: