Manaus: 100 mil alunos voltam às aulas nas escolas públicas nesta segunda

Aproximadamente 100 mil alunos retornarão às aulas presenciais em Manaus, capital do Amazonas nesta segunda-feira, 10. A data marcará a reabertura das escolas públicas da cidade, que no início da pandemia sofreu com milhares de casos, óbitos e superlotação de leitos hospitalares.

Essa medida faz parte do 4º ciclo de reabertura das atividades do Governo. Ela consiste em reabrir 123 escolas para receber alunos, nesse primeiro momento, do ensino médio.

Vale dizer que o Amazonas é o primeiro Estado do Brasil a bater o martelo sobre a volta às aulas nas instituições públicas.

Ensino fundamental volta dia 18

Conforme exposto anteriormente, plano de retorno, primeiro voltará o ensino médio nesta segunda (10), seguido do ensino fundamental no dia 18 de agosto. Em ambos os casos, a medida é apenas para Manaus, já que o interior ainda sofre com alto número de mortos e infectados pela Covid-19.

O anúncio da volta às aulas foi feito no dia 28 de julho, em coletiva, pelo governador Wilson Lima. Na ocasião, o chefe do executivo convidou Luis Fabian Barbosa, atual secretário da Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) e Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde.

Rosemary comentou o momento e reforçou a orientação para prevenção. “Em qualquer lugar da cidade há o risco de contágio. Vemos muitas pessoas indo para shoppings e balneários com crianças. Estamos seguindo um rigoroso protocolo após observarmos o comportamento do vírus em Manaus”, destacou.

Prevenção na volta às aulas

Na ocasião, o titular da Seduc, Luis Fabian Barbosa, também comentou o retorno e aproveitou para detalhar como irá ocorrer.

“Esses equipamentos de higiene [que serão disponibilizados nas escolas, como álcool em gel, máscaras e até pias] foram adquiridos com recursos do Projeto Dinheiro Direto na Escola. Nas escolas haverá pequenas máquinas de álcool em gel em todas as salas de aula, sabonete líquido para lavagem das mãos e papéis para secagem. Vamos obedecer e estipular o cumprimento de todas as recomendações sanitárias”, declarou o gestor.

As medidas não param por aí. Fará parte do plano de prevenção à Covid-19 a distribuição de duas máscaras para os alunos de um turno, e quatro para os estudantes do período integral. Ao todo, um milhão de máscaras serão disponibilizadas.

Além disso, caso um aluno teste positivo para a doença, assim como os professores, a pessoa infectada não retornará para a escola. Se isso ocorrer, o Governo informou que não suspenderá as aulas e apenas emitirá um comunicado e buscará controlar o ambiente infectado.

Os horários de lanche ocorrerão em momentos diferenciados para evitar aglomeração. As turmas serão liberadas em diferentes momentos para a alimentação escolar.