Manchester City anuncia Aké, ex-Chelsea, como segundo reforço da janela de transferências

Nathan Aké é o novo reforço do Manchester City. O zagueiro passou por exames médicos e assinou contrato de cinco anos com o time de Pep Guardiola nesta quarta-feira (5).

Os Citizens pagaram 41 milhões de libras esterlinas para tirar o jogador de 25 anos do Bournemouth, equipe que defendeu ela primeira vez em 2016, emprestado pelo Chelsea, mas que o adquiriu em definitivo em 2017.

Antes de chegar às categorias de base do Chelsea, o holandês foi formado no Feyenoord.

Essa já é o segundo reforço do City na atual janela de transferências. Na terça-feira (4), o anúncio foi do ponta Ferrán Torres, vindo do Valencia.

Ao site do clube, Aké disse: “Chegar aqui (no City) é um sonho para mim. É um lugar de ponta cheio de jogadores do melhor nível. Para qualquer lugar que você olha no elenco você vê grandes nomes, com ‘pedigree’ internacional”. E completou comentando sobre Guardiola: “Pep é um treinador admirado or todo o mundo – o que ele já fez pelo jogo fala por si só. Seu sucesso é inacreditável e seu estilo de jogo realmente me favorece”.