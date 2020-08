Manoel Soares substituirá André Marques no É De Casa

Manoel Soares foi escolhido pela Globo como o substituto de André Marques no É De Casa a partir de setembro. Repórter de programas do entretenimento da emissora, como o Encontro de Fátima Bernardes e o próprio matinal semanal, ele passará a integrar o rodízio de apresentadores.

De acordo com as informações da jornalista Cristina Padiglione, do F5, o planejado pela Globo envolve a participação “teste” de Manoel como apresentador ao lado de Patrícia Poeta, Ana Furtado e Cissa Guimarães e enquanto Marques estiver com suas atenções voltadas para o The Voice Kids, entre 13 de setembro e 11 de outubro.

A depender do seu desemprenho no estúdio e a receptividade do público, Manoel Soares será alçado definitivamente ao posto de apresentador. O jornalista é o segundo negro da emissora no time de apresentadores do entretenimento. Érico Brás apresenta o Se Joga com Fabiana Karla e Fernanda Gentil.

O global é pai de quatro filhos e pensa em adotar mais dois. Foi menino de rua e presidente da Cufa (Central Única das favelas). O famoso chega em uma época de grandes discussões sobre racismo estrutural, privilégios e injustiças sociais, e a Globo vê a chegada no programa como importante para o atual momento da sociedade.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o É De Casa foi um dos únicos programas da emissora da família Marinho que não saiu do ar. Seguindo um protocolo rígido de segurança contra a proliferação da doença, a atração se tornou o carro-chefe da programação matinal, ocupando praticamente todo a faixa.