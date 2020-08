Mansão dos Poncio vira atração na vizinhança e família perde privacidade

A tão esperada mansão da família Poncio saiu do projeto e os moradores já se instalaram. No entanto, o que era um sonho está se tornando um pesadelo. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os moradores da casa estão irritados com seus vizinhos.

O que acontece, é que o imóvel fica em frente a um prédio residencial bem alto. Ou seja, quem está nos apartamentos superiores, consegue ver os membros da família pela varanda de suas casas. Inclusive, os “espiões” têm até tirado fotos do pessoal nas dependências do imóvel.

Outra coisa que tem deixado os integrantes da polêmica família de cabelo em pé, é que como muitos sabem onde fica a mansão, pessoas começaram a passar pela casa gritando os nomes de Sarah Poncio, Gabi Brandt e Saulo.

Para quem não sabe, a mansão dos Poncios fica Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O terreno é de cinco mil metros quadrados, sendo três deles de área edificada.

Vale lembrar que apesar do casarão ser apenas um, ele é divido em três partes. A casa principal é do pastor Márcio e a esposa Simone. Na outra, mora Sarah, o esposo Jonathan Couto e os filhos. A seguinte é de Saulo, Gabi Brandt e de seus herdeiros.