Manu Gavassi divulga mais detalhes sobre mudança de nome e visual

Manu Gavassi já fazia sucesso desde 2009, mas voltou a ter mais visibilidade depois que participou do BBB 2020. Por conta da fama, uma recente — e impactante — mudança em seu visual e em seu nome artístico nas redes sociais virou assunto.

Resumidamente, a cantora e atriz sumiu com todas as fotos do Instagram e apareceu platinada — também — na foto de perfil do Twitter, além de mudar seu nome para Malu Gabatti. Se a mudança é definitiva ou não, ainda não se sabe, mas a ex-BBB divulgou mais detalhes dessa transição.

“Algum motivo específico pra nenhuma dessas cadeiras ter um ‘a’ no final?“, escreveu Manu na legenda de uma nova foto do Instagram, feita na tarde de quinta-feira (13). De acordo com sua assessoria, Malu é um alterego da famosa, que por sua vez é “uma renomada cineasta de 27 anos, que acaba de chegar ao Brasil depois de uma longa temporada em Nova Iorque“.

A loira tem suas madeixas assinadas pela marca Redken, além da colaboração dos cabeleireiros Rodrigo Lima e Roni César, usando o Shades EQ Gloss, nova linha de coloração profissional da marca citada, de origem estadunidense. Roni, em entrevista à Glamour Brasil falou da descoloração global que fez: “Assim garantimos um clareamento total dos cabelos da raiz às pontas“.

O cabeleireiro também fez questão de deixar claro que tratou de hidratar os fios de Manu Gavassi, além de nutri-los e repará-los, a fim de não se perder a saúde capilar: “Optamos por um tratamento que adere a cutícula dos fios descoloridos e corrige todas as irregularidades da fibra, garantindo brilho e maciez imediatas“.

Confira: