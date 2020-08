Manu Gavassi e Zeeba animam fãs com prévia de novo videoclipe

Manu Gavassi saiu do BBB 2020 na sede de trabalhar e divulgar a sua arte. Em maio deste ano, a cantora fechou parceria com Zeeba — famoso por sucessos como Hear Me Now — e lançou a música Eu Te Quero. Além do sucesso em plataformas de streaming, mais coisa vem por aí.

Recapitulando a parceria da dupla, a canção teve uma boa repercussão logo na estreia, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, o videoclipe foi adiado. Sendo assim, Manu e Zeeba lançaram apenas um lyric video, com a letra da música.

No entanto, depois de lançarem também uma versão acústica de Eu Te Quero, a dupla de cantores anunciou que a espera pelo clipe não demorará muito. Com prévias de poucos segundos, eles foram sucintos na promessa: “Em breve“.

Flayslane, que ficou confinada com Manu Gavassi no reality show da Globo, se derreteu pela colega de profissão: “Orgulho de te ver voando na música, pequena. Eu vi o seu amor à sua arte no profundo do seu olhar“. Um ansioso fã logo fez cobranças: “Em breve, quando?”. Outro internauta foi só elogios: “Aí meu coração tá incrível amei“.



Manu, por sinal, está fazendo sucesso no Meus Prêmios Nick, sendo indicada a: Style do Ano, Inspiração do Ano, Instagram do Ano, Conteúdo Digital do Ano, Artista Musical Favortito e Hit Nacional Favorito (Com Áudio de Desculpas).

Confira: