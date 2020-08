Manu Gavassi “mata” personagem e lança música com Gloria Groove

Na quarta-feira (12), Manu Gavassi surpreendeu seus fãs ao sumir com as fotos de seu Instagram, mudar o visual e assumir um novo nome nas redes sociais. Depois de toda repercussão, a “intérprete” de Malu Gabatti deu fim ao alterego e lançou, enfim, o seu trabalho com Gloria Groove.

“SAIU! Vem tacar stream nas lendas capricornianas juntas“, disparo a drag queen em seu perfil do Instagram, ao anunciar Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, sua nova música com a — também — cantora. “Não tenho maturidade“, completou Manu ao publicar a capa do single, eufórica da novidade.

A composição da canção é assinada pela dupla de cantores, além de Lucas Silveira — atual vocalista da banda Fresno — e Tiago Abrahão. Estes dois últimos, inclusive, também são produtores desse novo trabalho. Mesmo com algumas horas de lançamento, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim já tem mais de 80 mil curtidas no YouTube.

“‘Eu quero ser eu!’ Após surto, Manu Gavassi mata sua própria personagem e tenta recuperar conta no Instagram. Fãs questionam: O que vem por aí?“, disparou a cantora no Instagram, dando fim oficial a seu personagem. Nas redes sociais já retomou o seu nome como Manu Gavassi e surgiu com uma mecha preta no cabelo, na foto de perfil, dando a entender que voltará ao antigo visual.

Na mesma rede social, artistas apoiaram o single, mandando mensagens positivas. “Que foda“, comentou o ator e cantor João Côrtes. “Que lindo“, disse a atriz Isabella Santoni. “Ficou tudo“, afirmou Lia Clark. Fãs também repararam referências a trabalhos antigos de Manu na letra da atual música.

Confira: