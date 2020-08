Manu Gavassi perde seguidores após mudança em rede social

Manu Gavassi deixou o BBB 2020 recentemente e prometeu um maior foco em seu trabalho como cantora e atriz. A artista tem cumprido perfeitamente a promessa, mas nem todas as consequências tem sido positivas para ela.

Em suma, Manu mudou o nome — em todas redes sociais — para Malu Gabatti, além de pintar o cabelo de loiro, explicar mais sobre seu alterego e até mesmo trocar o nome de usuário em alguns de seus perfis, deixando fãs intrigados com a novidade.

A razão não é explícita, mas a Malu parece não ter agradado a muitos, visto que — até o fechamento dessa matéria — Manu Gavassi perdeu mais de 24 mil seguidores e o número vem decrescendo num ritmo razoavelmente rápido. Contudo, a atriz não regrediu em seu intuito.

“Algum motivo específico pra nenhuma dessas cadeiras ter um ‘a’ no final?“, escreveu ela numa foto em que faz uma adaptação numa cadeira de diretora. A assessoria da artista descreveu a personagem dessa maneira: “Uma renomada cineasta de 27 anos, que acaba de chegar ao Brasil depois de uma longa temporada em Nova Iorque“.

Alguns ex-companheiros de Big Brother Brasil e mais famosos tem interagido com a Malu Gabatti. “Arrasou amiga, tá linda“, declarou Thelma Assis, campeã mais recente do reality da Globo. “Lendária, não esperaria menos de você“, comentou Flayslane. “Eu avisei que a boina ia voltar, só não sabia que voltaria com você“, disse Rafa Kalimann, sobre o estilo novo da amiga.



“Ela faz o blond dela“, disparou Igor Guimarães, seu ex-namorado. “Menina prodígio consciente“, escreveu Ana Paula Renault, que já participou com Manu do Programa da Maisa. “Meu sonho era usar boina. Entretanto, nunca encontrei nenhuma que coubesse na minha cabeçona“, brincou a ex-BBB Gizelly Bicalho.



Confira: