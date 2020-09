Manu Gavassi recebe elogio de Faustão e reflete sobre participação no BBB

Manu Gavassi já era famosa desde 2009, mas viu sua visibilidade ganhar um impulsionamento ao participar do BBB 2020. A cantora foi uma das atrações do Domingão do Faustão desse último domingo (30), promovendo seu mais novo trabalho e refletindo sobre sua participação no reality show.

Um dos pontos tocados foi o choque da personalidade tímida de Manu, chocando-se com a carreira artística e com o Big Brother Brasil. Faustão mostrou identificação com o relato e elogiou a capacidade da entrevistada de seu programa: “Você já fez novela, já fez filme, está preparada para a diversificação dessa profissão. Isso é legal porque você aprende um pouco de cada coisa. Você se quisesse ser apresentadora tem todas as condições… Tem voz, tem dicção, tem rapidez de raciocínio”.

A artista enalteceu a possibilidade que o BBB lhe permitiu de se autoconhecer e de evoluir como pessoa: “É tão forte passar por um confinamento, que lá você se conecta com a única coisa que você tem, que é você mesma. Daí você entende quem você é de verdade. Eu recomendo para todo mundo entrar no Big Brother. Eu sou outra pessoa depois do programa”.

Manu Gavassi, inclusive, confessou o medo da repercussão do público nos momentos em que estava confinada e comparou o reality à quarentena: “São dois confinamentos completamente diferentes. É estranho lembrar, ao rever as cenas, como era estar ali. A gente tinha dúvida se as pessoas realmente se importavam ou estavam assistindo a gente, porque foi uma mudança grande no formato. Vai que eles odeiam todos os convidados, muito, e eu vou ter que me mudar para Bali”.

“Não existe personagem que sustente três meses naquela loucura Eu achei que eu era espertona, 10 anos de carreira… Três meses eu enlouqueci completamente”, continuou a — agora — loira, ressaltando que foi autêntica nesses momentos. A intérprete de Planos Impossíveis creditou à sua vó a sua personalidade franca: “Os dois (pai e mãe) são bem na lata, mas acho que é mais da minha vó. Ela fala as coisas na cara. Eu liguei para ela e alei: ‘Vó, tô loira!’. E ela: ‘Não gosto. Tava bonita antes, mas passa né? Depois você volta’”.

Sobre o Big Brother, inclusive, confirmou que é super possível levar amizades duradouras de tal experiência, citando Thelma Assim e Rafa Kalimann: “É uma intimidade muito louca, eu nem consigo imaginar que era uma amizade que não iria perdurar depois. A Rafa e a Thelminha, que chegaram comigo na final, falam comigo praticamente todos os dias e viraram irmãs. Sabemos o que a gente passou e a cumplicidade que uniu a gente nesse momento atípico de nossas vidas”.

Outro motivo de sua vinda ao programa foi a promoção de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, CONFIRA com Glória Groove, e no Domingão fez sua primeira performance “ao-vivo”. Manu Gavassi então, descreveu como foi o processo criativo da canção: “O Lucas Silveira e o Thiago Abrahão fizeram a base da música, eu compus em cima e mandei para a Gloria Groove de quem eu já era fã. Ela foi uma das primeiras pessoas que peguei o celular depois do BBB e falei. Vi uma mensagem dela e falei: ‘essa mulher me conhece! Vamos fazer um featuring’”.

A canção figurou na lista das 200 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify e como a segunda mais ouvida no Brasil; no iTunes alcançou a primeira posição, assim como o videoclipe em seu dia de estreia, que já ultrapassou 9 milhões de visualizações no YouTube.

Confira: