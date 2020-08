Manu Gavassi revela que tem ex-BBBs bloqueados em rede social

Parece que, mesmo com o fim do BBB 2020, as divergências e intrigas não ficaram no passado. A ex-BBB Manu Gavassi revelou no Altas Horas, que tem alguns de seus desafetos cultivados dentro da casa longe do seu ciclo de amizade nas suas redes sociais.

“Alguns são bloqueados”, disparou Manu, ao ser questionada por Serginho Groisman se as desavenças que teve com alguns ex-brothers dentro do confinamento se estenderam para a vida real.

No programa que foi ao ar neste último sábado (01), também estavam presentes os ex-BBBs Babu Santana e Rafa Kalimann. Um dos momentos marcantes do programa foi quando foi mostrada a reação de Rafa e Manu, no momento que Tiago Leifert revelou a todos da casa sobre a pandemia do novo coronavírus.

“Até o último segundo, a gente tinha certeza que a quarentena já tinha acabado, que as nossas famílias iam receber a gente com festa. Foi uma decepçãozinha, mas valeu o que foi uma experiência única”, revelou Rafa.

Já Manu Gavassi lembrou que eles não tinham a menor ideia da proporção que a doença tinha tomado fora da casa. “Em muitos momentos na casa, a gente esquecia essa informação e em outros a gente pensava que já tinha passado”, afirmou ela.

“Quando a gente saiu de lá, era muito mais o medo de tudo o que estava acontecendo e retribuir esse carinho das pessoas. Não teve tempo de pensar: ‘poderia ter sido tão melhor”, completou.