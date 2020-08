Manu Gavassi supera Anitta no Spotify e brinca com “concorrente”

View this post on Instagram

Hahahaha Não tem jeito, ela é única! “Deve Ser Horrível Dormir sem Mim”, hino de @manugavassi e da rainha @gloriagroove estreou direto no #2 do TOP 50 Brasil do Spotify… e como Manuzita comemorou?! Dançando “Oh Juliana”, que é a primeira colocada! Hahahahahah Amo! O feat incrível teve mais de 620 mil streams, o que garante a melhor estreia de ambas as artistas. No YouTube, o clipe – mesmo com dez minutos – cravou mais de 3M de views em 24h, o que também garante o melhor debut delas na plataforma. São duas artistas completas, que compõem, produzem, cantam, atuam, dirigem, roteirizam… Parabéns pra elas! Essa música não sai da minha cabeça! (Foto: @manugavassi)