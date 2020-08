Manu Gavassi surge de topless e quase mostra demais em ensaio fotográfico

Manu Gavassi começou a fazer sucesso em 2010, quando pipocou com a música Planos Impossíveis. Um recente destaque seu foi a sua participação no BBB 2020 e a recente ascensão do videoclipe de Áudio de Desculpas. No entanto, o que a fez ganhar atenção foi algo de cunho mais pessoal.

A cantora posou para as lentes do fotógrafo João B, em um ensaio intimista, com tema floral e trazendo a semi-nudez de um jeito bem suave. Numa das fotos, Manu apareceu de topless e usando um short jeans, quase mostrando um pouco a mais.

“Fotossíntese“, escreveu a artista na legenda da publicação que fez no Instagram, no início da tarde de domingo (2). Mesmo com poucas horas, a foto recebeu mais de 4oo mil curtidas, além de fãs eufóricos e famosos admirados com a beleza da famosa.

“Um ícone“, escreveu o ator João Côrtes. Rodrigo Malafaia deixou sua mensagem: “Maravilhosa demais“. Gabi Martins, que esteve com Manu Gavassi no Big Brother Brasil, foi breve: “Meu neném“. Marcela McGowan, outra companheira de confinamento, apenas disparou emojis de olhar apaixonado.

Vale citar que a cantora está solteira desde o início de julho. Ela namorava Igor Carvalho e emitiu um comunicado impessoal através de sua assessoria: “Como a Manu não gosta de expor a vida pessoal, preferiu não fazer nenhum anúncio. Eles se respeitam, e existe muito carinho e admiração de ambos os lados. Eles continuam muito amigos e querem levar essa amizade para a vida“.

Confira: