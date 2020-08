Manuela Dias está inconsolável com encurtamento de Amor de Mãe, diz jornalista

A autora Manuela Dias não tem escondido a sua frustração com os rumos que a novela Amor de Mãe tomou, devido aos cortes dos últimos capítulos, suprimidos para evitar novas interrupções pela pandemia.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a novelista tem se mostrado inconsolável por ter sido obrigada a readequar o seu trabalho, pensado há meses, devido às novas alterações.

A escritora fez de tudo para reverter a situação com a emissora, mas não teve jeito. Em uma das reuniões recentes com a equipe, Manuela chegou a lamentar chorosa que a trama não vai ter desfecho, já que o retorno vai focar apenas na história de Lurdes (Regina Casé) e Domênico (Chay Suede).

Não só Dias, mas também o elenco da trama das 21h não tem feito questão de disfarçar o descontentamento com os rumos que a história vem tomando. Segundo o jornalista Flávio Ricco, os atores têm demonstrado decepção. Alguns membros chegaram a lamentar os caminhos dos seus personagens a partir desta retomada.

Cabe lembrar que a retomada da exibição se tornou impossível por causa do atual momento de pandemia do novo coronavírus no país. A Globo, inclusive, já divulgou uma chamada dentro da grade de programação que anuncia o retorno do folhetim na TV para 2021.