Mapa indica novas e velhas doenças que ameaçam o planeta

O mundo conheceu o infectologista Anthony Fauci quando ele se postou ao lado do presidente norte-americano Donald Trump. Infelizmente, o infectologista que está liderando a batalha contra o novo coronavírus nos Estados Unidos tem duas más notícias: além de ser provavelmente impossível erradicar o vírus Sars-CoV-2, doenças que se pensavam estarem próximas à eliminação da face da Terra estão voltando, e com força total (acima, o vírus da febre hemorrágica de Marburg).

Chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID), Fauci e o imunologista conselheiro da instituição David M. Morens criaram um mapa com as doenças que o mundo atualmente enfrenta, um estudo que ambos publicaram na revista Cell.

Além de novas enfermidades, o mapa mostra que as antigas (como cólera, sarampo, catapora, ebola e difteria) estão ressurgindo com força por todo o planeta. Há ainda condições pouco conhecidas, como aquelas provocadas pelos vírus Akhmeta, Hendra e Bourbon, e inúmeras cepas da gripe influenza, que continua a criar linhagens rapidamente.

Doenças novas e velhas à espera para tomar o planeta com força total.Fonte: Cell/Reprodução

Do animal para o homem

O estudo aponta uma verdade inconveniente: a maior parte das doenças retratadas é composta pelas chamadas zoonóticas, que pularam a linha evolucionária entre os hospedeiros animais e o ser humano. Isso acontece quando os ambientes naturais são invadidos e destruídos, o que faz com que o vírus deixe os bichos e passe a infectar pessoas (como a covid-19).

Outros agentes infecciosos (como o da influenza), por conta da globalização poderão sofrer mutações ao trocar genes com outros vírus, dando origem a novas cepas e se tornado mais letais e virulentos. Segundo os autores, é mais que possível que vírus hoje relativamente inofensivos (como o do resfriado comum) tenham sido responsáveis por epidemias mortais no passado.

Os dois imunologistas alertam que nem sempre um vírus se torna menos letal ou domesticado; mesmo que isso aconteça, demanda mais que o tempo de vida do ser humano.

Testes clínicos na República Democrática do Congo levaram à vacina contra o ebola.Fonte: Ap/Médicos sem Fronteiras/John Wessels

O mapa considera as doenças provocadas, como o uso de antraz pelo bioterrorismo, indicada no mapa como “doença deliberadamente emergente”. Alguns vírus que assombraram a humanidade até recentemente já tem uma vacina: no caso do ebola, a taxa de mortalidade foi reduzida de 90% para 6%.

Resistência aos tratamentos

Outras doenças, como a gonorreia, voltaram a preocupar, mesmo não sendo letais: as bactérias que a causam estão se tornando resistentes a quaisquer antibióticos.

Pesquisadores têm alertado o mundo sobre a próxima pandemia, e o mapa envia um recado bem claro: não há trégua nessa guerra. Se a humanidade vinha experimentando uma pandemia a cada 20 anos no último século, a última (da gripe H1N1) correu o planeta há 10 anos.

Uma vendedora expõe um macaco com outros cortes de carne silvestre em um mercado em Mbandaka, no Congo.Fonte: AFP/Getty Images/Junior D. Kannah/Reprodução

“A ciência nos dará medicamentos, vacinas e diagnósticos, mas não há razão para pensar que só isso poderá superar a ameaça das doenças infecciosas. O surgimento da covid-19 é um dos alertas mais intensos que recebemos em mais de 1 século. Devemos começar a pensar sobre como viver em harmonia com a natureza ao mesmo tempo em que nos preparamos para quaisquer surpresas inevitáveis que ela possa nos mandar”, escreveram os autores.