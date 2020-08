Mapa simula como Marte seria se tivesse oceanos como os da Terra

Uma mapa que mostra como Marte seria caso tivesse 71% de sua superfície coberta por água, como o planeta Terra, foi recentemente desenvolvido por um estudante de engenharia civil da Universidade Tribhuvan, em Kirtipur, no Nepal. A simulação é parte de um projeto que tem como objetivo calcular o volume de água necessário para tornar sustentável a vida no Planeta Vermelho.

O estudante Aasitya Raj Bhattarai acredita que, nessas condições, Marte seria composto por duas grandes massas continentais, uma delas marcada pelo Monte Olimpo, o maior vulcão já identificado no Sistema Solar. O estudante também considerou “as fontes necessárias para esse volume, originárias de cometas que passarão próximos a Marte nos próximos 100 anos”.

Projeção de Aasitya Raj Bhattarai com o Monte Olimpo à esquerda, representado por um ponto escuro.Fonte: Aasitya Raj Bhattarai/Reprodução

No mapa, o mar é representado em tons de azul, e o nível médio é de 1.211 metros abaixo do geoide, que é uma média da superfície do oceano calculada sem considerar fatores como marés e correntes marítimas.

Os continentes aparecem em tom esverdeado com altitudes a partir do nível médio; de acordo com a altura, eles progridem para as cores marrom, branca e roxa. Na projeção, o topo do Monte Olimpo, que tem mais que o dobro da altura do Everest, estaria 20.076 metros acima do nível do mar.

Marte pode ser habitável?

Essa é uma pergunta antiga na ciência, principalmente entre visionários como Elon Musk, que já sugeriu aquecer os polos do planeta com bombas nucleares para derreter milhões de toneladas de gelo e gás carbônico, alterando profundamente o clima marciano. Segundo o executivo, o gás aumentaria a pressão da atmosfera, permitindo o acúmulo da água em estado líquido sobre a superfície. Essa estratégia também aumentaria a temperatura média do planeta, tornando o clima mais ameno para os habitantes.

