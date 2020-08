Mara Maravilha abre o coração e fala sobre adoção do filho

Após três anos de espera na fila da adoção, Mara Maravilha e Gabriel Torres, seu noivo, não poderiam estar mais felizes. Agora pais de Benjamin, os dois estão completamente apaixonados pela criança.

“Ele é um presente de Deus. Ele é a coisa mais linda, é muito feliz, uma criança extremamente alegre, ele é carinhoso, ele é inteligente. Agora, ele pega a meia e já sabe que tem que colocar no pé e beija muito”, contou a apresentadora, na sua participação no SuperPop.

Na conversa, Maravilha revelou que chegou a pensar em fazer inseminação artificial por causa do tempo grande de espera pela adoção. Porém, o pensamento mudou quando eles receberam a ligação falando sobre Benjamin.

Após revelar que ela e o noivo se apaixonaram logo pela foto da criança, a artista completou: “Eu peguei ele (Benjamim) e fui até uma área externa que tem no local e fiz uma oração. Falei: ‘Senhor, antes de ele ser nosso ele é seu’. E aí, ele dormiu no meu colo”.

Na semana passada, Mara compartilhou uma foto passeando no shopping com o pequeno. “Sou o companheiro e a felicidade da minha mamãe… sábado no shopping é show, com máscara e todas as precauções, sempre“, legendou.

“E esse amor transcende a minha vida, meu nome é Gratidão … BENJAMIM protagonista maravilha da mamãe, te amo até a eternidade filho da felicidade do meu coração, presente divino de Deus… Isso mesmo estou toda derretida por esse ser”, finalizou.