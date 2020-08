Mara Maravilha abre o jogo sobre relação com Xuxa Meneghel

Após várias especulações, Mara Maravilha resolveu abrir o jogo sobre relação com Xuxa Meneghel. Durante sua participação no SuperPop, nesta segunda-feira (24), a apresentadora garantiu que nunca houve uma briga com a loira.

“Nunca existiu (rixa). A Xuxa já me deu muitos presentes“, afirmou Mara. “Eu ia no programa dela na Argentina, ia no programa dela na Globo, mesmo eu sendo do SBT e ela sempre muito generosa. Eu tenho muitas histórias”, contou.

Apesar de afirmar que nunca teve um desentendimento, houve um climão na relação, pelo menos por parte de Maravilha. Na conversa, a artista citou o comercial que foi exibido no ano passado, que reuniu Xuxa, Angélica e Eliana.

“Teve um comercial de uma marca de batons que reuniu as loiras, e eu sou morena. O pessoal perguntou ‘você ficou chateada?’ E eu disse: ‘Claro que fiquei’. Eu fiz parte da história e não vou ser demagoga aí eu fiquei zangada”, disparou.

O nome de Mara Maravilha foi citado recentemente em uma entrevista de Angélica. Em conversa com Sabrina Sato, a global falou obre um grupo com Xuxa e Eliana no WhatsApp. Ao ser perguntada sobre a possibilidade da Morena adentrar o trio — e assim formar um quarteto —, a esposa de Luciano Huck ponderou: “Então, a Mara eu não tenho relação. E a Xuxa e a Eliana também não muito. Ela até pode entrar no grupo, mas a gente precisa, agora, se falar“.