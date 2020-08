Mara Maravilha aprova possível escalação para o Aqui Agora

Mara Maravilha aprovou a ideia de comandar o novo Aqui Agora, no SBT. A apresentadora comentou um artigo publicado pelo jornalista Chico Barney, no UOL, em seu perfil no Instagram.

A famosa publicou um print do texto escrito pelo jornalista e disse topar o novo desafio, caso seja entregue a ela. “Olha que eu topo, hein, Chico Barney“, escreveu Mara na legenda da publicação, em resposta à matéria.

No texto, Chico lista os motivos pelos quais Mara seria o nome ideal para estar a frente do jornalístico, uma das apostas de Silvio Santos para 2021. Segundo o colunista, a famosa tem disposição para criar polêmicas, além da sua “condição icônica”, sem contar com o fino trato com Silvio Santos.

O nome de Mara chegou a ser cogitado pela primeira vez em uma nota do Fefito, também do UOL. A morena esteve entre os possíveis nomes levantados junto com Dudu Camargo, Joel Datena e Sikêra Jr.

José Luiz Datena chegou a negociar com o SBT para assumir o novo policial, mas após chegar as conversas avançadas, o apresentador preferiu continuar na Band. Com a recusa do líder do Brasil Urgente, Geraldo Luís passou a estar na mira do projeto.