Mara Maravilha causa ao falar que aceita entrar no De Férias com o Ex

Mara Maravilha sempre foi uma pessoa polêmica, mesmo depois da conversão, e anos após participar do reality show A Fazenda, ela surpreendeu ao ser questionada sobre o BBB e De Férias com o Ex.

Em seu perfil recém-criado no TikTok, a morena gravou um vídeo sobre as coisas que faria e as que não faria. Foi aí que, sobre saltar de paraquedas, viajar sozinha ou posar nua, ela disse que jamais faria na vida.

Já sobre ir para o Big Brother, para o confinamento da MTV e fazer uma declaração de amor em público, não pensou duas vezes e disse que sim. “Sou uma metamorfose ambulante”, escreveu na legenda.

Nos comentários, a cantora gospel dividiu opiniões. “Até para o BBB? Sério?”, questionou uma admiradora. “Na live da Sorvetão você disse que não iria para o De Férias com o Ex e aqui disse que vai?”, perguntou outra.

“Gosto da Mara maravilha assim mais espontânea”, elogiou mais um.

Confira: